شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 44 حالة إجهاد حراري منذ بداية موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن منذ انطلاق موسم الحج بلغ أكثر من 91 ألف خدمة صحية متنوعة، وذلك في إطار منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها المملكة لضمان سلامة الحجاج وراحتهم خلال تأدية المناسك.

وأوضحت الوزارة أن أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت أكثر من 22,000 مراجع، فيما تم تنويم 4,119 حالة، وتقديم الخدمات التخصصية اللازمة لها، بما في ذلك الرعاية الحرجة والجراحات الدقيقة.

وأشارت "الصحة" إلى أنه تم تسجيل 44 حالة إجهاد حراري نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، في حين أُجريت 16 عملية قلب مفتوح، و145 عملية قسطرة قلبية، ضمن الخدمات العلاجية المتخصصة التي تُقدّم للحجاج.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها في تقديم الخدمات الصحية عبر مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشددة على جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحرجة ضمن خطة صحية متكاملة تواكب متطلبات موسم الحج.