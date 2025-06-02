شكرا لقرائتكم خبر عن فى السادس من ذى الحجة..شاهد توافد الحجاج على صحن المطاف والمسعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الحجاج بكثافة على صحن المطاف فى سادس أيام شهر ذى الحجة، فى مشهد مهيب نقلته قناة الإخبارية السعودية.

ويستمر طول ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية تسودها السكينة والخشوع وانسيابية فى الحركة، وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق وفّرته الجهات المعنية، لضمان راحة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويشهد المسجد الحرام كثافة متزايدة مع دخول أيام الحج، وسط استعدادات متكاملة وفّرتها المملكة لخدمة الحجاج، تجسيدًا لرسالتها الإسلامية وحرصها على تسخير كل الإمكانات للعناية بوفود الرحمن.

أعلن مدير عام الجوازات في المملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من خارج البلاد بلغ حتى الآن مليونًا و475 ألفًا و230 حاجًا، في مؤشر على اقتراب ذروة موسم الحج لهذا العام. وتواصل المملكة استقبال أفواج ضيوف الرحمن عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وسط منظومة خدمية متكاملة تهدف لتسهيل إجراءات الدخول وضمان انسيابية الحركة.

وتبذل الجهات السعودية جهودًا ضخمة في تنظيم حركة الحشود وتأمين الخدمات الطبية والإرشادية، بالتوازي مع اعتماد تقنيات حديثة لتيسير أداء المناسك وسط ظروف آمنة ومنظمة.