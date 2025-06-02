شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته فى قصف الاحتلال الإسرائيلى دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الطفل الفلسطينى محمد حسين عقيلان صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية منزل عائلته فى دير البلح قبل يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه باستشهاد الطفل عقيلان، لم يتبق من أفراد عائلته أحد، إذ أبيدت بالكامل، لتمحى من السجل المدني الفلسطيني.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل.