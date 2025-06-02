شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة والمشاعر اليوم.. تقلبات مناخية والأرصاد تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم، تنبيهات لـ10 مناطق إدارية في المملكة، تشمل تقلبات مناخية تبدأ من صباح اليوم الاثنين، وتستمر حتى ساعات المساء، تتنوع بين رياح نشطة، وأتربة مثارة، وأمطار خفيفة، وسط دعوات للحذر من تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج ببعض المناطق الساحلية.

وشملت التنبيهات مكة والمشاعر، جدة، رابغ، الليث، الشعيبة، خليص، الجموم، وبحرة. وتضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية (1–3 كم)، بالإضافة إلى رياح شديدة في بعض المناطق قد تصل إلى 59 كم/ساعة، وتستمر الحالات من 9:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.

وبالنسبة للمدينة ففي محافظات بدر، وادي الفرع، العيص، ينبع، والرايس، يُتوقع رياح شديدة وارتفاع في الأمواج، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة المثارة.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة تصل فى بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية، وأن اتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 28 كم/ساعة، مع رطوبة نسبية تُقدّر بـ 30 %.



