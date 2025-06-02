شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: مقتل 3 أطفال وامرأة وإصابة 4 آخرين فى قصف جديد للدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 3 أطفال وامرأة وإصابة 4 آخرين جراء القصف الصاروخي المتعمد للدعم السريع لمنطقة "شقرة" جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقال الشبكة فى بيان إن عمليات القصف الصاروخي والحصار المضروب على مدينة الفاشر لأكثر من عام يتسبب في تهديد أكثر من 100 ألف طفل بولاية شمال دارفور مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتابعت شبكة أطباء السودان:"تتأسف الشبكة لعمليات القصف الصاروخي المتعمد من الدعم السريع والذي بات يستهدف مواقع تجمعات المدنيين وتكايا الطعام التي أصبحت المكان الوحيد للأطفال والنساء للحصول على الغذاء والرعاية الطبية في ظل شح المواد الغذائية ودمار المرافق الطبية بسبب القصف والحصار المضروب على المدينة لأكثر من عام".

ووجهت نداءا عاجلا لكل المنظمات الإنسانية والدولية لإرسال مواد غذائية ودواء عاجلة لإنقاذ أكثر من 500 ألف طفل وامرأة يتربص الموت بهم من كل جانب مع انعدام المواد الغذائية وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية بسبب استمرار الحصار المضروب من قبل الدعم السريع على المدينة.

ودعت كافة الجهات الحكومية للقيام بدورها الكامل من توفير الغذاء ورفع الحصار عن المدينة ولو بالإسقاط لإنقاذ المواطنين بالفاشر من خطر المجاعة التي تهددهم جراء الحصار.

