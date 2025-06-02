شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 600 مستوطن اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، وسط تضييقات على المصلين على بوابات المسجد، وحواجز شرطية للاحتلال في محيط البلدة القديمة.

وأضافت أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما يسمى "عيد الأسابيع".