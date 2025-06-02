شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب رفح جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أمس الأحد، في قصف الاحتلال شارع صلاح الدين شرق مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وقريتي، المغير شمال شرق رام الله، ودير أبو مشعل غربا، كما داهمت عدة منازل خلال اقتحامها بلدة سالم شرق نابلس، وزواتا ومخيم العين غربي المدينة.