شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح أكثر من 2700 أسرة من الخوي بغرب كردفان بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن فرار آلاف الأسر من الخوي بولاية غرب كردفان، هربا من ميليشيا الدعم السريع.

وسيطرت قوات الدعم السريع على الخوي الأسبوع الماضي، بعد معارك استمرت ساعات، مصحوبة بقصف طائرات مسيّرة أودى بحياة قادة عسكريين في الجيش، بينهم قائد متحركات تحرير كردفان.

وقالت منظمة الهجرة، في بيان، إنه بين 29 و30 مايو 2025، نزحت 2,715 أسرة من الخوي بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع.

وأشارت إلى أن هذه الأسر نزحت إلى مواقع داخل محلية الخوي ومناطق غرب بارا وشيكان بشمال دارفور، مشددة على أن الوضع لا يزال متوترًا، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

ونزحت 1,678 أسرة إثر هجوم شنّته الدعم السريع على الخوي في 2 مايو السابق، أعقبه اندلاع اشتباكات دفعت 11,840 فردًا إلى الفرار من البلدة.

وتقع الخوي على طريق يؤدي إلى ولاية شمال دارفور، وطريق آخر يؤدي إلى النهود ومنها إلى شرق دارفور، وهو ما يجعلها هدفا استراتيجيا.