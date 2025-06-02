شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: الأمن القومي السوداني وفرض هيبة الدولة أهم الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني، وفرض هيبة الدولة بالقضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وحث رئيس وزراء السودان في خطاب له، الدول التي تدعم المليشيات على التوقف عن دعمها.

وأكد إدريس أهمية بناء دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.

وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والافريقي وكافة دول العالم.