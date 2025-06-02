شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا واعتقلت تسعة مواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين وفتشت وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت بلدات الظاهرية، والسموع، وبيت أمر، وعدة أحياء من مدينة الخليل.