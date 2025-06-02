شكرا لقرائتكم خبر عن صحو ورياح نشطة.. حالة الطقس فى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع وجود بعض الرياح النشطة والأتربة المثارة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة تتراوح ما بين (28 إلى 40) درجة مئوية، وأن اتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 28 كم/ساعة، مع رطوبة نسبية تُقدّر بـ 30%.

يذكرأن، أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطنى للأرصاد السعودية، الدكتور أيمن غلام، عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم حج هذا العام في الفترة من 1 – 13 من شهر ذي الحجة والتي تتنبأ بارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأشارإلى أن حالة الطقس في موسم الحج هذا العام سيكون حار إلى شديد الحرارة ستتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 40° إلى 47° مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 27° إلى 32° مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة من 15 إلى 60%.

وأكد أن المركز سيعمل على توفير كافة البيانات المناخية اللازمة بشكل مستمر، وعلى مدار الساعة، لدعم الجهات المعنية، وفقًا للخطط المعدة لذلك.