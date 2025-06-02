شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يطلق طائرة درون ضمن منظومة الإنقاذ خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى إطلاق طائرة الدرون المخصصة للإطفاء (صقر) المعززة بالذكاء الاصطناعي، ضمن منظومات المديرية لموسم الحج هذا العام (1446هـ)، وذلك فى حالات الإطفاء أو الإنقاذ فى الأماكن المرتفعة أو صعبة الوصول.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطائرة تعمل لمدة (12) ساعة بارتفاعات عالية وحمولة تصل إلى نحو (40) كيلوجرامًا بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم.



وفى سياق متصل، سخّر الهلال الأحمر السعودى أكثر من 120 وحدة إسعافية تعمل على مدار الساعة، مدعمة بأكثر من 100 مركبة فى العاصمة المقدسة، منها 80 وحدة إسعافية موزعة على مناطق مختلفة، تتمركز 45 وحدة منها فى الشمال الشرقى والغرب، وأكثر من 15 وحدة فى الجنوب بالإضافة إلى 20 وحدة فى المنطقة المركزية.



وفى السياق، أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالمستوى الاحترافى للمنظومة الأمنية فى الحج، مؤكدًا أن جهود رجال الأمن مبعث فخر واعتزاز للجميع كونهم يبذلون أقصى طاقاتهم لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وحمايتهم.