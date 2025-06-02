الخليج اليوم .. الهلال الأحمر السعودي: تجهيز 120 وحدة إسعافية لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رفع الهلال الأحمر السعودي جاهزيته في العاصمة المقدسة والحرم المكي عبر أكثر من 120 وحدة إسعافية تعمل على مدار الساعة، مدعمة بأكثر من 100 مركبة في العاصمة المقدسة، منها 80 وحدة إسعافية موزعة على مناطق مختلفة، تتمركز 45 وحدة منها في الشمال الشرقي والغرب، وأكثر من 15 وحدة في الجنوب بالإضافة إلى 20 وحدة في المنطقة المركزية، وذلك لتقديم خدمات إسعافية عالية الجودة لضيوف الرحمن طيلة فترة موسم الحج.

وتمتلك الوحدات المشاركة في موسم الحج بالعاصمة المقدسة أكثر من 160 فني طب طوارئ، مدعومين بأكثر من 100 مركبة إسعاف، و12 مركبة إسعاف آلية، وثلاث عربات جولف مجهزة، لتكون على أتم استعداد للتعامل مع الكوارث والأزمات.

وجهزت الهيئة أكثر من 30 وحدة إسعافية في الحرم المكي، منها 7 فرق في المسعى والرواق السعودي، و8 فرق في المسعى والساحات الشرقية، إلى جانب 10 فرق في الساحات الغربية والجنوبية، وفرقتين في التوسعة السعودية الثالثة، ويعمل ضمن هذه الوحدات أكثر من 60 مسعفًا، مدعومين بـ 16 عربة جولف مجهزة لتعزيز سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة في المناطق ذات الكثافة العالية.

وتتكامل هذه الجهود في إطار منظومة تنسيقية مع الجهات الحكومية المشاركة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة في النقل الطبي وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مدعومة بأكثر من 550 متطوعًا ومتطوعة من فرق التطوع التابعة للهلال الأحمر السعودي، موزعين على أكثر من 200 فرقة تطوعية تعمل على مدار الساعة، وتشمل تخصصات متعددة من أبرزها فني طب الطوارئ، وتقديم الدعم والمساندة في جميع المواقع ذات الكثافة البشرية العالية.