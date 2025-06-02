شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى: انعقاد المؤتمر التشاورى مع السياسيين وقادة المجتمع 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، انعقاد المؤتمر التشاورى مع السياسيين وقادة المجتمع، فى الـ15 من شهر يونيو الجاري، بالعاصمة مقديشيو.



ودعا القصر الرئاسى الصومالى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - السياسيين وقادة المجتمع إلى الاستعداد ولعب دورهم الهام فى هذا المؤتمر التشاوري، وتلبية الدعوة الرسمية التى وجهها لهم الرئيس الصومالي.



ويواصل الرئيس الصومالى عقد اللقاءات التشاورية لتمهيد الطريق لهذا المؤتمر الهام والتركيز على القضايا التى تشكل أولوية للحكومة، بما فى ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، والديمقراطية والانتخابات، واستكمال الدستور، والوحدة والمصالحة، بحسب الوكالة.