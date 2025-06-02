شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة بـ3 صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة بـ 3 صواريخ وسط غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة.

ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن سكان الضفة المحتلة شعروا باهتزازات نتيجة القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، وذكرت أن الاختلال شن عشرات الغارات المتتالية على القطاع خلال 15 دقيقة.

يذكرأن، أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم يعد لها منطق أو مبرر، مشيرا إلى أنها تعرض المدنيين في قطاع غزة للخطر.

وقال وزير الدفاع الإيطالي - في تصريح صحفي - إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل هجماته ويؤجج دوامة الكراهية، مؤكدا أنه خيار خاطئ وغير مجدي.

وأشار إلى أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي قبول وجود ضحايا مدنيين وعلى إسرائيل أن تفهم هذا.