الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يصل إلى الأردن لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إلى الأردن لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ودعم جهود إنهاء الحرب والحصار على غزة، في إطار جولات اللجنة المستمرة.

وكان قبل ذلك وزير الخارجية السعودي في سوريا برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى مرافق له إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، طبقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السعودية.

وبينما كانت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة بشأن غزة، تعتزم زيارة مدينة رام الله غداً، أعلنت اللجنة تأجيل زيارتها بسبب تعطيل إسرائيل لها عبر رفض دخول الوفد لأجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل"، طبقاً لبيان نشرته الخارجية الأردنية.

إذ ندد الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية، الأحد، بمنع إسرائيل دخوله، مؤكداً أن هذا التصرف "يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، وفقاً للخارجية الأردنية.