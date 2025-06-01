شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين بمواصي خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم /الأحد/، إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنت الطائرات عدة غارات على المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54 ألفا و418 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124 ألفا و190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.