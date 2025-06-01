شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد أهمية استمرار التنسيق لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية استمرار التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم /الأحد/ في قصر الحسينية، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث أشار الملك عبدالله إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لكل المناطق فيها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وحذر الملك عبدالله من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل، وبمكانته في المجتمع الدولي التي ساهمت في حشد الرأي العام على مستوى القادة للتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه إسرائيل فيما يخص الحرب على غزة، وما يحدث في الضفة الغربية.



وجرى، خلال اللقاء، بحث ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وضم الوفد، الذي يترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.