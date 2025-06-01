شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات بالتقدم في قطاع غزة بغض النظر عن المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في قطاع غزة بغض النظر عن أي مفاوضات.



وأضاف كاتس - عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم /الأحد/ - "أوعزت للجيش بالاستمرار في التقدم داخل غزة نحو جميع الأهداف، دون أي صلة بأي مفاوضات، وباستخدام كل وسيلة ضرورية من الجو والبر والبحر من أجل حماية الجنود الإسرائيليين، والقضاء على حماس".



وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و418 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 124 ألفا و190 جريحا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.