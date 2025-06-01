الخليج اليوم .. أمير الكويت والرئيس السوري الشرع يبحثان أوضاع سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي وصل إلى الكويت اليوم، جلسة مباحثات في قصر بيان، إذ تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية، ومستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الكويت.

في الوقت ذاته، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح وذلك بمقر إقامته.

وكان الرئيس أحمد الشرع وصل إلى الكويت اليوم يرافقه وفد رسمي في زيارة رسمية للبلاد، ويرافقه وفد رسمي يضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وعدداً من كبار المسؤولين في حكومة سوريا، فيما تعد الكويت خامس دولة خليجية يزورها الرئيس الشرع، عقب زيارته الأخيرة إلى البحرين، وقبلها الإمارات والسعودية وقطر.