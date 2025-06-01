الخليج اليوم .. أمن الدولة السعودي: الحاج في أعيننا .. والمخالف بقبضتنا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن توافر خطط أمنية محكمة لإدارة الحشود في منشأة الجمرات في حج هذا العام، قائلة: إن "الحاج في أعيننا والمخالف بقبضتنا"، كما أضافت أنها تؤمن الحماية لحفظ النظام في مواقع الحج الحيوية.

وذكرت أنها ستنفذ مهام ميدانية لقوات الطوارئ الخاصة من أجل ضمان أمن الحجاج ومنع المتسللين والمخالفين من الوصول إلى المشاعر دون تصريح، جاء ذلك في مؤتمر صحافي خاص لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية الخاصة بموسم هذا العام.

إلى ذلك، في الأمس وقف وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها الميدانية في حفظ أمن وسلامة الحجاج في الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في موسم حج هذا العام 1446هـ.

وقال وزير الداخلية: "بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت اليوم استعدادات قوات أمن الحج، وأعتز بما رأيته من جاهزية تامة، وإمكانات عالية، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتنا بتحقيق حج آمن وناجح على جميع الصعد".

إلى ذلك، تشدد الداخلية السعودية على أن قوات أمن الحج في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، كما أنها قادرة على التعامل بكل حزم وفاعلية مع كل ما من شأنه الإخلال بأمن الحجيج أو تعكير صفو أداء مناسكهم، بما يضمن لهم بيئة آمنة لأداء نسكهم.