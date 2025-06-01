الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يدعو أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين.

وقال ردا على سؤال مراسل العربية/الحدث خلال مؤتمر صحافي في عمان، اليوم الأحد، إن المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل لا تكفي، مشددا على وجوب أن تتوقف الحرب.

كما اعتبر أن "من يرى أن حل الدولتين هو الخيار عليه الاعتراف بدولة فلسطين فورا".

إلى ذلك، حث المجتمع الدولى على رؤية النهج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية. وأكد أن إسرائيل تعمل على تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة.

"يُظهر تطرفها"

كذلك اعتبر أن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد من الوزراء العرب بزيارة الضفة الغربية المحتلة يُظهر تطرفها ورفضها للسلام.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية تجاه حل الدولتين.

كما رأى أن منع زيارة الوفد المشترك للضفة دليل على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي. وقال إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تقتل الأطفال هي التي منعت الوفد من زيارة رام الله".

كذلك شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن موقف تل أبيب يدل على الغطرسة المتطرفة ويؤكد عدم وجود شريك حقيقي للسلام. وأضاف أن الدول العربية ماضية في التصدي لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم بكل قوة.

جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية السعودية، والأردن ومصر والبحرين في عمّان.

وكان أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة وصلوا مساء أمس إلى عمّان، في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان اليوم. إلا أنها تأجلت بعد تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها.