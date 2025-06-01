الخليج اليوم .. الإمارات تشيد بالمنظومة السعودية المتكاملة في خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، في جدة بحضور سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة، نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأثنى معالي الدرعي خلال اللقاء على التعاون المثمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالمنظومة السعودية المتكاملة في خدمة ضيوف الرحمن وثمن الجهود المتواصلة للمؤسسات السعودية في متابعة شؤون الحجاج وضمان راحتهم.

وأكد أن التوسعات المستمرة في البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتأهيل الكوادر، عززت مكانة المملكة وجهودها الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، مما يسهم في تيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين لتقديم تجربة حج متميزة، تشمل تطوير الخدمات اللوجستية والصحية والتوعوية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتقديم خدمات ذكية ومستدامة.

واستعرض معالي الدرعي مبادرات مكتب شؤون حجاج الإمارات، الجديدة لهذا الموسم ومنصات التسجيل الرقمية، التي تعكس التزام الدولة بإسعاد الحجاج ورعايتهم وفق أعلى المعايير.

يعكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون لخدمة الحجاج