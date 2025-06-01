شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى والرئيس اللبنانى يبحثان سبل تعزيز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس اللبناني جوزيف عون، سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضاقة لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة .



واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الأحد بالقصر الحكومي في بغداد، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - العلاقات الثنائية، والمواقف المشتركة وسبل توسعة الشراكة البناءة بين العراق ولبنان، وتعزيز التكامل الاقتصادي على مختلف المستويات، وزيادة فرص التواصل المنتج بين القطاعات الخاصة والعامة في البلدين الشقيقين.



وأكد رئيس الوزراء العراقي، حرص العراق (حكومة وشعباً) على دعم لبنان، وتقوية مؤسسات الدولة فيه، والوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ورفض أي اعتداء على السيادة أو تدخل خارجي يحاول النيل من إرادته المستقلة، مشيراً الى استمرار الدعم والإسناد من أجل تجاوز التحديات الراهنة".



وأدان رئيس الوزراء العراقي، الاعتداءات المستمرة الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.



من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لمواقف العراق المبدئية والعملية تجاه لبنان، خاصة في الظروف الصعبة التي مرّت على اللبنانيين، ورفع قدرته على مواجهة المنعطفات المختلفة، ودعم العراق لسيادة لبنان واستقراره، إضافة الى السعي نحو توسعة آفاق التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.