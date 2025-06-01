شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تبحث ترتيبات الاجتماع العاشر مع الاتحاد الأوروبى ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

عُقد اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع العاشر بين المندوبين الدائمين للجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب اجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي، والمقرر عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 19 يونيو الجاري.

ترأس الاجتماع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، بصفته ممثلًا للرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

واطّلع الحضور على مستجدات الترتيبات الخاصة بالاجتماعات المرتقبة، كما جرى بحث مسودة البيان المشترك المزمع اعتماده خلال اللقاء المرتقب في بروكسل.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السفير خالد منزلاوي أن الاجتماعات المقبلة تمثل فرصة مهمة لـتعميق العلاقات العربية الأوروبية وتعزيز آليات التعاون المشترك، خاصة بعد توقف انعقاد هذه الاجتماعات لما يقارب ثلاث سنوات. ولفت إلى أن التعاون العربي الأوروبي يُعد من أبرز الأطر المؤسسية التي تربط الجامعة العربية بالتكتلات الدولية.

وأشاد المندوبون الدائمون بجهود الأردن والأمانة العامة في دفع التحضيرات، معربين عن تطلعهم لأن تشكل الاجتماعات المقبلة انطلاقة جديدة للتعاون الاستراتيجي العربي الأوروبي، بما يعكس تطلعات الجانبين ويستجيب للتحديات المشتركة.