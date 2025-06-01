شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 14 فلسطينيا إثر استهداف نقطة توزيع مساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون ، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع مساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الاستهداف يعد هو الثاني منذ صباح اليوم، بعد إطلاق النار صوب مواطنين فلسطينيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوبا، حيث أسفر عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا، وإصابة 150 على الأقل، خمسة منهم بحالة موت سريري.



وشددت على أن هذين الواقعتين جعلت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، بمثابة مصائد للقتل الجماعي، فضلا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت قبل أيام نقطة توزيع مساعدات في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خطوة تأتي - حسب تأكيدات أممية - لتهجير السكان قسرا.