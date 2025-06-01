شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يداهم مناطق بالضفة الغربية واستشهاد 8 فلسطينيين بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مركبة شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" اليوم، أن الاحتلال قصف مركبة قرب دوار التحلية في جورة اللوت، شرق المدينة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,381 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,054 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ونكلت بالفلسطينيين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في المنطقة الجنوبية، تعود لعائلة دعنا في منطقة الكسارة، وعبثت بمحتوياتها، ونكلت بسكانها، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت شابا، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، واعتدت على أفراد عائلته، ونكلت بهم.



وفي سياق متصل ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزل مواطن وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيمي قلنديا وشعفاط للاجئين، في محافظة القدس المحتلة.



وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيمين، وسيرت آلياتها في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



و في سياق آخر، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، منطقة عسكرية مغلقة.



وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأجبرت المواطنين بالقوة وعدد من المتضامنين الأجانب على مغادرة الأراضي، وطالبت بتسليم قائمة بأسماء المواطنين المقيمين في القرية،مضيفة أن قرار الاحتلال بإعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، يأتي في سياق سياسة التهويد والسيطرة على أراضي المواطنين الذين يتعرضون لعمليات الملاحقة والقمع والقتل، لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التي تدعمها حكومة الاحتلال.



وضمن سياساتها الرامية للسيطرة على أراضي مسافر يطا تمهيدا للاستيلاء عليها، تعمل قوات الاحتلال على تصوير المساكن وإحصاء المواطنين، وتمنع المتضامنين الأجانب من الوصول إلى هذه المناطق لمساندة المواطنين، وتوثيق هذه الانتهاكات.