شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل السعودى فيصل.. الحزن يهيمن على الشارع العربى بعد العثور على جثته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن هيمنت على قطاع كبير من الوطن العربي، بعد العثور على جثة الطفل السعودي فيصل، والذي وجد ميتا في النهر في تركيا بعد عملية بحث استغرقت 6 أيام.

وكان الطفل فيصل رمزي الشيخ سقط في مياه نهر بمدينة طرابزون، شمال شرقي تركيا، الأحد الماضي، بينما كان يلهو قرب مجرى النهر برفقة والده، بعدها بدأت عمليات البحث عن الطفل.

وأفادت المعلومات بأن مسؤول مدينة طرابزون حثَّ فرق الإنقاذ بالاستمرار في مواصلة البحث عن الطفل عقب سقوطه فوراً، وتشير المعلومات ذاتها إلى أن تيار الماء أعاق عمليات البحث عن الطفل، كما أن فرق البحث كانت تواجه صعوبة بالغة في تنفيذ عملياتها عند حلول ساعات المساء، كما تقدم أيضاً عدد من المتطوعين من أجل إنقاذ الطفل فيصل.

وتشير المعلومات إلى أن جثة الطفل وُجدت بعيدة عن المنطقة التي سقط فيها بنحو 2.3 كيلو متر، فيما استقرت الجثة تحت إحدى الصخور، في الإطار ذاته قال مسؤول في فرق الإطفاء المشاركة، أرهان ساراج لـ "العربية.نت": إن عمليات البحث عن الطفل فيصل استمرت لمدة 6 أيام، في حين عثرنا على الجثة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقالت السفارة السعودية في تركيا:" تفيد السفارة أن السلطات المحلية التركية تمكنت بعد عمليات بحث مكثفة في الأيام الماضية من الوصول إلى جثمان الطفل وانتشاله، فيما ستتولى السفارة بالتنسيق مع أسرته والسلطات التركية المختصة إكمال الإجراءات المطلوبة".

في حين أبدى السعوديون على منصة إكس تعاطفهم مع ذوي الطفل المفقود معربين عن أملهم في العثور عليه سالما، كما دعوا المواطنين المقيمين في شمال تركيا لتقديم يد المساعدة في البحث عنه لمن يملك الخبرة في البحث والإنقاذ، وجددت في بيان لها استمرار جهود البحث المكثفة في المنطقة وضواحيها للوصول إلى الطفل.