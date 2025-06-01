شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة 150 بقصف إسرائيلي في مواصي رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 30 فلسطينيا وأصيب 150 آخرون على الأقل، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، محولة مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للقتل الجماعي، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 150 آخرين.



وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال الحربية، شنت غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، كما شن غارة على شمال غرب خان يونس.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.