شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وكازاخستان تبحثان تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، خلال لقائه، سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية إلى كازاخستان، اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين الجانبين.



وبحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- الفرص الاستثمارية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري في مجالات اللوجستيات والتعدين والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجال المالي بين الجانبين ومناقشة جوانب التعاون في مجال الاستثمار المتعلق بقطاع النفط مع الجانب الكازاخستاني.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية كازاخستان؛ من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ودعم المصالح المشتركة.