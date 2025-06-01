شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تشيد برؤية طاجكستان في الحفاظ على الأنهار الجليدية وتدعو إلى تحرك عالمي عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالرؤية الاستشرافية للرئيس إمام علي رحمن، رئيس جمهورية طاجيكستان، والتي جعلت من قضية الأنهار الجليدية أولوية وطنية ودولية.



وأفاد بيان للإيسيسكو بأن الدكتور المالك أكد في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية، المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه من 29 إلى 31 مايو، أن طاجكستان، بقيادة رئيسها، أصبحت صوتًا رائدًا في دبلوماسية المياه العالمية، وحصنًا يحمي أحد أهم الاحتياطات الجليدية في آسيا الوسطى.



وأشار إلى أن إعلان الأمم المتحدة لعقد العمل الدولي من أجل "الماء والتنمية المستدامة" 2018-2028، الذي جاء بمبادرة من الرئيس رحمن، شكّل علامة فارقة في تعبئة الجهود العالمية لمواجهة أحد أخطر التحديات البيئية في عصرنا.



وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن العالم فقد خلال الخمسين عامًا الماضية أكثر من ثلث أجهزته الجليدية، فيما فقدت آسيا الوسطى وحدها ما يقارب 30% من حجم أنهارها الجليدية منذ ستينيات القرن الماضي، مضيفًا أن أنهار طاجيكستان الجليدية توفّر أكثر من 60% من مياه حوض نهر آمو داريا الذي يعتمد عليه أكثر من 43 مليون نسمة.



ودعا الدكتور المالك إلى تحرك فوري وجماعي، قائلاً: "الأرقام مقلقة، لكنها تحمل في طياتها نداءً مشتركًا يدعونا إلى توحيد العلم بالتضامن، والتنمية بالاستدامة".



وأعلن المالك عن التزام الإيسيسكو الكامل بدعم جهود طاجكستان من خلال تنفيذ برامج بحث علمي ورصد مشترك للأنهار الجليدية؛ وإطلاق حملة تعليمية في الدول الأعضاء لتعزيز الوعي البيئي بين الشباب؛ ودعم المعارف المحلية والممارسات التقليدية في إدارة الموارد المائية؛ والعمل على إنشاء مرصد إقليمي للبيانات الجليدية يخدم آسيا الوسطى بأكملها.



وأضاف البيان أن الدكتور المالك أشاد بجهود الرئيس إمام علي رحمن في تنظيم هذا المؤتمر المحوري، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد القيادة الأخلاقية لطاجكستان، وتبرز الانسجام العميق بين شعبها وبيئته الطبيعية، داعيًا إلى استلهام هذا النموذج والعمل الجماعي من أجل حماية ما تبقى من الأنهار الجليدية واستعادة التوازن البيئي لكوكب الأرض.