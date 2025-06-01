شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية سوريا تعلن ضبط 800 كيلو من مادة الحشيش قبل تهريبها إلى أوروبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في السفيرة ضبطت حوالي 800 كيلوجرام من مادة الحشيش معدة للتهريب إلى أوروبا.

وقالت الوزارة على "تلجرام": "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحد من انتشار المواد المخدرة التي تفتك بالمجتمع، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في السفيرة، من ضبط كمية تقدر بنحو 800 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل المواد الغذائية، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول الأوروبية".

وأضافت: "تم ألقاء القبض على أفراد الخلية المتورطين في محاولة تهريب مادة الحشيش المخدر، حيث جرى تحويلهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".