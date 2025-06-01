شكرا لقرائتكم خبر عن محلل فلسطينى لـ"سبوتنيك": حماس وافقت على مقترح ويتكوف والكرة فى ملعب ترامب ونتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، أن رد حركة "حماس" على مقترح ويتكوف يحمل في مضمونه موافقة على الصفقة الجزئية، ضمن إطار عام لتطويرها نحو اتفاق شامل ما يحقق وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل حال جرت المفاوضات بشكل طبيعي.



وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الصيغة في تصريح الحركة موجهة للرأي العام، لكن صيغة الرد التي وصلت للوسطاء سيُبنى عليها التوجه النهائي لجولة التفاوض الأخيرة، والساعات القادمة حاسمة.



ويرى أن الكرة الآن في ملعب الأمريكيين ونتنياهو، في وقت بات فيه الرئيس ترامب معني بوقف الحرب، وصرح أنه يريد الإعلان عن ذلك اليوم قبل غدٍ، ونجاح هذا المسار يبقى في ملعب الإدارة الأمريكية، وهل يقنع ترامب نتنياهو بقبول البرنامج الزمني للاتفاق الذي وضعته حماس أم لا.



ويعتقد الغريب أن حركة حماس بالفعل وافقت على مقترح ويتكوف، ولكن لضمان سريان التهدئة، اشترطت أن يتم إطلاق سراح الأسرى خلال 60 يومًا، وعلى دفعات متتالية.



وتابع: "بيان حماس يقول: نحن في حماس حريصون على إنجاح هذا المسار، رغم أن الورقة المقدمة كانت إسرائيلية منحازة، ورغم ذلك، استجابت لمطالب الفصائل ورأيها وكذلك لمطالب الشارع الفلسطيني الذي طالب بالموافقة، وقدّمت المصلحة الوطنية على كل اعتبار".



وأوضح أن الموافقة جاءت بهدف ضمان استمرار التهدئة لمدة شهرين، وتأمين دخول المساعدات الأساسية للشعب الفلسطيني، والعمل على تخفيف القيود على حرية الحركة خلال هذه المرحلة.



وأنهى حديثه قائلًا: "قضية إنهاء الحرب تبقى مؤجلة لجولة مفاوضات ستقودها إدارة ترامب خلال فترة الهدنة 60 يوما، وهذا الأمر يبقى مرهونا بالجدية والإرادة السياسية لكل الأطراف".



أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، تسليمها ردها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا شاملا من قطاع غزة.