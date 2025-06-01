شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز المخابرات العراقي، اعتقال "شبكة إجرامية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في البلاد.

وذكر الجهاز أنه نفذ عملية استباقية بالتنسيق مع القضاء، أسفرت عن الإطاحة بالشبكة.

وأشار البيان إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتتبع ميداني مرتبط بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر فبراير2025، ما قاد إلى كشف امتدادات الشبكة الداخلية وصلاتها الخارجية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد مواقع المطلوبين، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة محافظات واعتقال أفراد الشبكة".

وأكد جهاز المخابرات العراقي في ختام بيانه، التزامه بمواصلة جهوده لحماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد استقراره.