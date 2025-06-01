شكرا لقرائتكم خبر عن لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال الـ9 ضحايا قصف خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد الدكتور حمدي النجار والد الأطفال الـ9 الذين استشهدوا بقصف منزلهم في خان يونس قبل أيام.

وأصيب شابان فلسطينيان، مساء السبت، أحدهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والآخر جراء الاعتداء عليه بالضرب، شرق مدينة أريحا.

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي، والأخرى في الرأس جراء الاعتداء بالضرب، قرب منطقة "المشروع"، شرق مدينة أريحا، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا شرق مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، واعتدت على عدد منهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قرية المغير، شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المغير، وسط إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.