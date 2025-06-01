الولايات المتحدة ترحب بالتنسيق المهم بين مصر والجزائر وتونس لتعزيز التهدئة في ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق المهم بين مصر والجزائر وتونس لتعزيز التهدئة في ليبيا.



وذكرت السفارة - عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس"- أنه "ينبغي على جميع الأطراف الليبية منع المزيد من العنف، وحماية المدنيين، والعودة إلى الحوار السلمي بينما يعمل الليبيون على بناء مستقبل مستقر ومزدهر".



وكان الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة قد استضاف في وقت سابق اليوم اجتماعا للآلية الثلاثية مع "أحمد عطاف" وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و"محمد علي النفطي" وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك لبحث التطورات في ليبيا والتنسيق المشترك حول مستجدات الأوضاع في ظل هشاشة الموقف في غرب ليبيا والرغبة المشتركة لتبادل الرؤى والتقييمات بما يسهم في دعم ليبيا في هذا التوقيت الدقيق.