شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي آخر تطورات الأوضاع بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، /السبت/، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الذي يزور قطر حاليا، آخر تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى أيضا استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي.



وأشاد يوسف بدعم قطر لمساعي الاتحاد الإفريقي الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلم في القارة الإفريقية.