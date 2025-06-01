شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يتوجه إلى الأردن الأحد ضمن وفد من اللجنة العربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه إلى الأردن غدا الأحد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ضمن وفد اللجنة العربية الإسلامية علي المستوى الوزارى، المكلفة بمتابعة تطورات الحرب فى غزة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أنه من المقرر أن يحظي الوفد بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.



وأضاف المتحدث انه كان مخططا للوفد زيارة رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تقرر القوة القائمة بالاحتلال منع الوفد من القيام بالزيارة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط ادانته الشديدة لهذا القرار المتغطرس لقوة الاحتلال، مؤكدا انه يعكس امعانا في انتهاك القانون الدولي ورغبة لدى الاحتلال في عزل الشعب الفلسطيني وقيادته.