شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني، اليوم /السبت/، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مهندس البث الفضائي للإعلام يوسف النخالة استشهد إثر قصفٍ إسرائيلي استهدف منزل عائلته في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل المواطن رباح أبو معمر المكون من 5 طوابق عند مفترق الجامعة الإسلامية -مرتجى- في معن شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54 ألفا و381 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124 ألفا و54 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، تحركات عسكرية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها استفزازات للمواطنين.

وذكرت (وفا) أن آليات الاحتلال اقتحمت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة، مطلقة أبواقها بطريقة استفزازية، كما تعمدت السير بعكس اتجاه المرور، واعترضت حركة المركبات والمواطنين، حيث تركزت هذه التحركات في وسط السوق، وشارع باريس، والشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع النزهة في الحي الغربي، والحيين الجنوبي والشرقي.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما أصيب عدد من المواطنين، اليوم، في هجوم للمستوطنين على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر أبريل الماضي 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، كما تسببت اعتداءاتهم في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات رام الله والبيرة بـ 530 شجرة، ونابلس بـ 300، وسلفيت بـ298.