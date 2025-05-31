شكرا لقرائتكم خبر عن داني الغفري: قوات اليونيفيل تؤدي مهامها في الأراضي اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال دانى الغفرى، المتحدث الرسمى باسم قوات اليونيفيل: "يواصل أكثر من 10 آلاف عنصر من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ممارسة مهامهم فى دعم تنفيذ القرار 1701، حيث يقومون برصد الانتهاكات والإبلاغ عنها. لقد تكيفنا مع المعطيات الجديدة على الصعيدين السياسى والأمنى فى جنوب لبنان، وزدنا من نشاطاتنا العسكرية والعملية بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني".

وأوضح الغفرى، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوى فى برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المُذاع عبر شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم: "بجانب الدوريات الأمنية والعمليات المعتادة، نقوم بفتح الطرقات وإزالة الركام ومخلفات الحرب، وذلك لتأمين عودة آمنة للمدنيين فى حال رغبتهم فى العودة. كما نسهل عمل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات الضرورية إلى السكان المحليين".

وأكد الغفرى أن الوضع على طول الخط الأزرق "لا يزال هشًا ومتوترًا، ونحن نخشى أن يؤدى أى خطأ غير محسوب إلى تفجير الوضع وإهدار الإنجازات التى تحققت منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية فى تشرين الثانى 2024".