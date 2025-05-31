شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم /السبت/، تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الآلاف شاركوا في تظاهرات نُظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة ميلانو الإيطالية، وجنيف السويسرية، ومانشستر البريطانية، وهلسنبوري السويدية، وهيلفرسوم الهولندية، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاجن، دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيين إلى وقف المعايير المزدوجة، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.