شكرا لقرائتكم خبر عن "مناهضة الاحتلال": لولا رفض مصر لمخططات التهجير لما بقيت الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال اليوم (السبت)، موقف مصر والأردن إزاء المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، قائلا : "لولا رفض مصر والأردن لمخططات التهجير لما بقيت الأرض".



وقال عودة، في تصريح خاص مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية، :"إن هناك حراكا دوليا مكثفا من أجل وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدا

أن الجامعات الأوروبية ليس بمعزل عن الحراك الوطني الفلسطيني، حيث تشهد أكثر من 90 جامعة في الولايات المتحدة ودول أوروبا مظاهرات حاشدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع".



وأشار إلى الخطوات الإيجابية التي تتخذها فرنسا في الوقت الراهن للاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعب الفلسطيني يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده الشهر القادم في نيويورك.



وشدد عودة على قدرة بعض الدول ـ لم يسمها ـ على فرض المزيد من العقوبات على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، مطالبا بتنفيذ المقترح الهولندي في الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الاسلحة إليها بسبب انتهاكها جميع المواثيق الدولية في العدوان على غزة.