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استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمالي خان يونس

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استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمالي خان يونس

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القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في القرارة شمال خان يونس.


وذكرت مصادر محلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة.


وعلى صعيد متصل ، قالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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