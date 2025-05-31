شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمالي خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في القرارة شمال خان يونس.



وذكرت مصادر محلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة.



وعلى صعيد متصل ، قالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين .