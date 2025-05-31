شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: السوريون أمامهم فرصة لبناء وطنهم والمملكة ستدعمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان خلال زيارته لسوريا أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وجه بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا، مشيرا إلى أن السوريون أمامهم فرصة لبناء وطنهم والمملكة ستدعمهم، بحسب شبكة العربية.



وأشار "نحرص على سيادة سوريا واستقلالها، والمملكة ستظل فى مقدمة الدول التى تقف إلى جانب سوريا".



وأكد بن فرحان " جهودنا لرفع العقوبات عن سوريا هو تأكيد على أواصر الأخوة، مضيفا، سنقدم دعما مشتركا مع قطر للعاملين بالقطاع العام فى سوريا".



وثمن بن فرحان قرار رفع العقوبات عن سوريا، مضيفا "نريد رؤية سوريا فى موقعها ومكانتها الطبيعية".



وأكد وزير الخارجية السعودى أن "المملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار".



وأضاف وزير الخارجية السعودى "استعرضت مع الرئيس السورى فرص تعزيز التعاون".



بدروه، قال وزير الخارجية السورى "نركز بشكل خاص على تمكين الشباب ورؤيتنا مشتركة مع السعودية".



وأضاف "التعاون الاستثمارى مع السعودية سيخلق فرص عمل للسوريين"، مؤكدا "ندخل فى مرحلة قوية من التعاون مع السعودية".