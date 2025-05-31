شكرا لقرائتكم خبر عن تايمز أوف إسرائيل: تظاهر أسر المحتجزين لدى حماس وسط تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قافلة جرارات انطلقت من المستوطنات الإسرائيلية إلى ساحة في تل أبيب اليوم السبت للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة قبل حلول عيد يهودي يبدأ غدا الأحد.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن رئيس حركة الكيبوتسات( المستوطنات) ليور سيمحا قوله : " نتظاهر من أجل عودة الرهائن، نحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بذل كل ما في وسعه لإعادة الثمانية والخمسين شخصا."

واتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بمحاولة عرقلة التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، يقضي بإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت العائلات - وفقا لقناة القاهرة الإخبارية - أن مقترح الصفقة جاهز لكن نتنياهو وحكومته يعرقلون محاولات وجهود التوصل إلى اتفاق ، مطالبين باتخاذ قرارات حاسمة لعودة ذويهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.