شكرا لقرائتكم خبر عن عثر عليه على عمق 2.2 متر تحت سطح الماء.. حادثة مروعة لطفل سعودى فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت محافظة طرابزون بتركيا بيانًا رسميًا بشأن حادثة سقوط الطفل السعودى فيصل الشيخ واختفاء جثمانه؛ أكدت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالواقعة، وذلك في أعقاب العثور عليه داخل نهر هالديزن. وفق "سبق" .

وأوضحت السلطات أن الطفل فُقد بعد أن جرفه التيار خلال وجوده مع عائلته قرب ضفاف النهر في منطقة أوزونغول، وأن فرق البحث عثرت عليه على عمق 2.2 متر تحت سطح الماء.

البيان الرسمي من المحافظة يأتي بعد ستة أيام من أعمال بحث مكثفة شاركت فيها فرق الإنقاذ والغواصين، باستخدام تقنيات متطورة وطائرات مسيرة، في واحدة من أكثر المناطق الجغرافية صعوبة شمال تركيا.

وواكبت السفارة السعودية في أنقرة، الحادثة منذ لحظتها الأولى، مقدمة الدعم اللازم للعائلة، وأصدرت بيانا رسميا أعربت خلاله عن تعازيها لأسرة الفقيد، وأشارت إلى أن السلطات المحلية التركية تمكنت بعد عمليات بحث مكثفة خلال الأيام الماضية من الوصول إلى جثمان الطفل وانتشاله، وستتولى السفارة بالتنسيق مع أسرته والسلطات التركية المختصة إكمال الإجراءات المطلوبة.