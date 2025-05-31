شكرا لقرائتكم خبر عن فى زيارة رسمية.. وصول وزير الخارجية السعودى والوفد الاقتصادى إلى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق له، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم، وذلك في زيارة رسمية.

يضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى: المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، الرئيس أحمد الشرع رئيس الجهورية السورية، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يُسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقّق تطلعات الشعب السوري الشقيق.