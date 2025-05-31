شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الصعود لـ"عرفات"..تنبيهات مهمة من "الحج" للحجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتبدأ مناسك الحج وأهمها الوقوف على جبل عرفات، وفي إطار الاستعدادات للمناسك و الحفاظ على سلامة الحجاج فى ظل ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة الحجاج للالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من 10 صباحاً حتى 4 عصراً، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظاً على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدّسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدّسة، وعدم الخروج مشياً على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

وناشدت ضيوف الرحمن بأهمية حمل بطاقة "نسك" وإبرازها عند الطلب، حيث يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال وجوده في المشاعر المقدّسة والانتباه لعدم فقدانها؛ كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهّل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة، مؤكدة أهمية الالتزام بهذه التعليمات حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.

وشددت وزارة الحج على ممثلي شركات مزودي الخدمة، بضرورة التأكيد على حجاجهم بالالتزام بتعليمات الوزارة حفاظاً على سلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وطمأنينة.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة السعودية عن تقديم أكثر من 81 ألف خدمة صحية لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية موسم الحج ، حتى ثالث أيام ذي الحجة، وذلك ضمن جهود شاملة ومنسّقة تقودها وزارة الصحة، بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية وتلقيها بأعلى معايير الجودة، وتعزيز جاهزية منظومة الوقاية والاستجابة السريعة للحد من المخاطر الصحية، لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، المنبثقين من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير رعاية صحية نوعية تضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتُسهّل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، وصول عدد مستفيدي خدمات المراكز الصحية إلى 48,972 حاجا، واستقبلت أقسام الطوارئ 19,219 حالة، والعيادات الخارجية 949 مراجعًا، وتنويم 3,515 حالة في المستشفيات، منها 1,730 حالة في العناية المركزة، وأُجريت 120 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب 11 عملية قلب مفتوح.