شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارات إسرائيلية على عدة مواقع بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف الطيران الإسرائيلي ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم/السبت/ أن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي زاما وبرج إسلام بمحافظة اللاذقية، وأدت إلى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بجروح في قرية زاما، فيما استهدفت الغارة محيط مرفأ طرطوس.

كما أسفرت الغارات الإسرائيلية عن أضرار مادية في المواقع المستهدفة .