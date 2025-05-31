شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتدى على حجاج فلسطينيين قبل مغادرتهم إلى بلاد الحرمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اعتدت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على حافلة تقل حجاجا في مدينة جنين الفلسطينية، واصطدمت بالحافلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تقل الحجاج من أمام ساحة محافظة جنين الى مدينة أريحا، لمغادرتهم عبر معبر الكرامة الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما أدى إلى حدوث أضرار في الحافلة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

وقال نائب محافظ جنين منصور السعدي، إن آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حجاج من أهالي الشهداء والجرحى، جلهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي.

ويتوجه قرابة 376 حاجا وحاجة من محافظة جنين، هذا العام لأداء فريضة الحجة في مكة المكرمة.